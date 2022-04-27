Дела по налоговым преступлениям будут закрывать при возмещении недоимки – Путин

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Владимир Путин поручил правительству совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, администрацией президента и организацией "Деловая Россия" подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

Как сообщается на сайте Кремля, речь идет о случаях полного возмещения недоимки, пеней и штрафов.

Кроме того, в законопроекте планируют предусмотреть сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений. Поправки должны быть подготовлены к 1 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы намерены внести на рассмотрение Госдумы проект постановления об амнистии в отношении водителей, совершивших административные правонарушения. При этом не уточняется, о каких нарушениях идет речь.

