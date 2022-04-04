Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без российского ПО

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Минцифры РФ предложило отменить штрафы за продажу смартфонов, планшетов и ноутбуков без предустановленного российского ПО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом предложение не коснется производителей техники. Они будут обязаны предустанавливать российское программное обеспечение.

В апреле 2021 года ведомство разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном российском ПО. Согласно проекту, производители устройств должны дать возможность пользователям удалять все предустановленные приложения.

При этом Минцифры исключило передачу данных россиян с предустановленного софта. Там подчеркнули, что на смартфоны и планшеты поставляются стандартные версии приложений.

