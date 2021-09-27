Пользователи смогут самостоятельно выбрать поисковую систему по умолчанию – "Яндекс"

21:08
Фото: depositphotos/FellowNeko
В пресс-службе компании "Яндекс" рассказали, что пользователи смогут самостоятельно выбрать поисковую систему для предустановки на продаваемых в России гаджетах. Об этом сообщает ТАСС.
"Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно", – сказали в компании.
В пресс-службе отметили, что в числе доступных браузеров для выбора в 2022 году наряду с Google будет и "Яндекс".
До этого Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении российской системы поисковиком по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Также в число обязательных к предустановке приложений на устройства вошли "МойОфис" и Kaspersky Internet Security.
Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном российском программном обеспечении. Производители устройств должны будут дать возможность пользователям удалять все подобные приложения.
При этом Минцифры исключило передачу данных россиян с предустановленного софта. В ведомстве подчеркнули, что на смартфоны, планшеты и умные телевизоры поставляются стандартные версии приложений.
В Минцифры заявили, что предустановленное ПО не будет передавать данные за рубеж
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