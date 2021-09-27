"Яндекс" будет использоваться на гаджетах в РФ по умолчанию

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Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении "Яндекса" поисковиком по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)", – говорится в документе.

Также в число обязательных к предустановке приложений на устройства вошли "Яндекс. Браузер", "МойОфис" и Kaspersky Internet Security.

Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном российском программном обеспечении. Производители устройств должны будут дать возможность пользователям удалять все предустановленные приложения.

При этом Минцифры исключило передачу данных россиян с предустановленного софта. В ведомстве подчеркнули, что на смартфоны, планшеты и умные телевизоры поставляются стандартные версии приложений.

