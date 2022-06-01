СК возбудил уголовные дела против более 70 иностранных наемников на Украине

Следственный комитет возбудил уголовные дела против более 70 иностранных наемников на Украине. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Российский рынок акций по итогам среды, 1 июня, вырос на 0,8%.

Обязательное ношение масок в Крыму отменяется с 6 июня. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.