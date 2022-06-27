СК РФ проверит информацию о подготовке украинскими военными терактов в России

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя разведывательного подразделения Минобороны Украины, угрожавшего России терактами и диверсиями. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.

По информации ведомства, глава разведывательного подразделения Минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий в РФ. Он также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных РФ территориях.

Кроме того, по информации СМИ, командование ВСУ принуждало военнослужащих к проведению диверсионно-подрывных работ против мирного населения и гражданской инфраструктуры населенных пунктов.

"Следователи изучат эти данные и примут меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступлений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов") после обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР.

По данным следствия, военнослужащие 25–26 июня отдавали и исполняли приказы об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе ДНР, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР.

В результате обстрелов ДНР получили ранения четверо мирных граждан. Один человек погиб после обстрелов ЛНР.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской области с украинского беспилотника. По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.