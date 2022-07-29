Брянский губернатор сообщил об обстреле населенного пункта Сачковичи со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждена линия электропередачи, при этом пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

26 июля глава региона сообщил, что пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области подвергся атаке со стороны ВСУ. На погранпункт с помощью квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали четыре человека. Позже один из них скончался.

За день до этого обстрелу со стороны Украины подверглось село Алексеевка в Курской области. Прицельный минометный огонь велся по вышке связи. Тем не менее в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не было.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

