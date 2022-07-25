Губернатор Курской области сообщил о прекращении обстрела Алексеевки

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Обстрел в селе Алексеевка Курской области прекратился. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ранее Старовойт рассказал о прицельном минометном огне по вышке связи в приграничном с Украиной селе Алексеевка.

До этого желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 8 августа. По словам Старовойта, ситуация на границе "не позволяет расслабляться". Он указал на продолжающиеся со стороны Украины обстрелы. Вместе с тем Старовойт добавил, что за прошедшие две недели в области не зафиксировали случаев диверсий или терактов.

