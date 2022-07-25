Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Алексеевка. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас идет прицельный минометный огонь по вышке связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет.

Ранее до 8 августа желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области. По словам Старовойта, ситуация на границе "не позволяет расслабляться". Он указал на продолжающиеся со стороны Украины обстрелы.

Вместе с тем Старовойт добавил, что за прошедшие две недели в области не зафиксировали случаев диверсий или терактов. Глава региона поблагодарил спецслужбы за работу, а жителей – за бдительность.

До этого сообщалось, что власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 7 августа. Решением главы региона Александра Богомаза желтый уровень террористической опасности вводится с 14:00 23 июля 2022 года. Предупреждение будет действовать 15 суток.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

