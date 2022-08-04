Губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Климово

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Климово. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", – говорится в его публикации.

Сейчас уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Ранее украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе Брянской области, была повреждена линия электропередачи. В ответ ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ, с которых производился обстрел.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.