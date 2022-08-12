Спасатели завершили ликвидацию последствий аварии на пивзаводе в Донецке

Спасатели завершили ликвидацию последствий аварии, произошедшей на пивзаводе в Донецке. Там произошла утечка токсичного аммиака.

Минобороны уже назвало это актом терроризма. Теперь к работе приступили следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.