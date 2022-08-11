РФ взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на 12,4 трлн долларов – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"
Россия взяла под контроль в ходе специальной военной операции на Украине месторождения полезных ископаемых, оцениваемые минимум в 12,4 триллиона долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на специализирующуюся на оценке геополитических рисков компанию SecDev.
По данным издания, речь идет о почти половине стоимости ресурсов на 2 209 месторождениях, изученных компанией. К настоящему времени Украина потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов. При этом некоторая часть этих ресурсов отошла России в 2014 году после воссоединения с Крымом.
По словам сооснователя SecDev Роберта Магга, эта ситуация имеет прямые последствия для энергетической безопасности Запада.
"Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, то они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов", – выразил мнение Магг.
Издание отметило, что потеря Украиной контроля над частью месторождений способна осложнить поиски Западной Европой альтернативных поставок.
Один из украинских экспертов подчеркнул, что при худшем развитии ситуации страна окажется не в состоянии поддерживать индустриальную экономику.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что суда с украинским зерном следуют на Запад, а не в нуждающиеся страны. Такой ход событий заставляет сомневаться в искренности слов о проблеме с продовольствием в мире.
Он отметил, что пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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