В ООН оценили решение Эстонии закрыть границу для россиян с "шенгеном"

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение властей Эстонии закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными этой страной. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, страны имеют право проводить свою визовую политику.
Дюжаррик также прокомментировал слова премьера Эстонии Каи Каллас, что посещение Европы является привилегией. Он подчеркнул, что ООН выступает против дискриминации.
Ранее МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Глава ведомства Урмас Рейнсалу сказал, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.
До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
ЕС обсудит запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
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