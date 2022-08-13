Украинские боевики в Краматорске провоцируют ответный огонь, прикрываясь мирными жителями

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Украинские боевики в Краматорске провоцируют ответный огонь, используя мирных жителей в качестве живого щита. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что мирные граждане не могут покинуть свои дома. Националисты, зная это, совершают обстрелы, чтобы вызвать ответный огонь со стороны российских военнослужащих и народной милиции ДНР.

"В Краматорске ДНР в густонаселенных жилых кварталах украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты", – передает РИА Новости его слова.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.