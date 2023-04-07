Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену, заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам депутата, поправки, разработанные комитетом, поддержали все фракции.

"Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту (232768-8), что позволит рассмотреть их оперативно", – написал Пискарев в телеграм-канале.

Кроме того, в Думу внесены поправки в Уголовный кодекс об увеличении максимального наказания за терроризм до 20 лет (сейчас максимальный срок 15 лет. – Прим. ред.) лишения свободы по статье "Террористический акт".

Также комитет предлагает увеличить порог наказания по нескольким составам преступлений. Например, минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений по статье "Содействие террористической деятельности" увеличить до 7 лет (сейчас минимальный порог 5 лет. – Прим. ред.), минимальное наказание за пособничество увеличить с 10 до 12 лет.

По статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас – от 5 до 10 лет).

По статье 281 ("Диверсия") предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны, до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет).

По статье 361 ("Акт международного терроризма") наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас – от 10 лет).

"Увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше чем через 25 лет и при условии примерного поведения", – заключил Пискарев.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в РФ. Миронов считает, что возврат смертной казни в РФ необходим из-за изменившейся геополитической ситуации, враждебных действий Запада против России и осуществлением на территории страны терактов.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не рассматривают снятие моратория на смертную казнь. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в разные периоды данный вопрос неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось.

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

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