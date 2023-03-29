РФ не исключает возможность переброски Киевом диверсантов в Белоруссию – МИД

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Москва не исключает, что Киев может перебросить диверсионные группы националистов в Белоруссию, чтобы свергнуть действующее руководство республики, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

Он напомнил, что в последнее время существенно ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ в Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами.

"Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп", – пояснил Галузин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в стране агента спецслужб Украины и его сообщников, причастных к попытке атаки на самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он уверен, что к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США.

Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что российский самолет атаковали местные партизаны. По факту произошедшего в Белоруссии возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье "Акт терроризма". КГБ установил прямую причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ.

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