Потенциал западных спецслужб задействован в подготовке Киевом терактов в РФ – Путин

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Западные государства задействовали свои спецслужбы в подготовке Киевом терактов на территории России. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", – подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, спецслужбы России обязаны сделать максимум для обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории присоединенных регионов. В связи с этим Путин призвал до 1 июля завершить организацию в этих регионах подразделений правоохранительных органов и спецслужб.

Глава государства также потребовал уделить более повышенное внимание там в борьбе с преступностью. МВД, прокуратура, Следственный комитет, а также спецслужбы должны продолжать защищать граждан и их имущество от произвола и насилия, заявил президент.

Кроме того, Путин поручил продолжать привлекать местное население к охране правопорядка в присоединенных регионах. Президент отметил, что там следует обеспечить систему оперативного информирования людей об основных угрозах безопасности и быстро реагировать на обращения граждан. Путин поручил продолжать налаживать каналы обратной связи.

Ранее глава государства подчеркнул, что российская сторона не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам. По его словам, РФ открыта для конструктивного партнерства со всеми государствами без исключения.

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