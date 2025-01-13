Альфа-Банк оштрафован за рекламу с сервисом "Яндекс Еда"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-Банк за ненадлежащую рекламу акции с сервисом "Яндекс Еда". Об этом сообщает служба на сайте.

Ненадлежащая реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов, подчеркнуло ведомство. Суть ролика заключалась в предложении клиентам накопления кешбэка в размере 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка.

"Сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия", – заявила пресс-служба, уточнив, что потребители не были осведомлены об акции в полном объеме.

На фоне нарушения ФАС наложила на банк административный штраф.

Ранее служба оштрафовала банк на 500 тысяч рублей за некорректную рекламу кредитной карты. Как пояснили в ФАС, в рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кешбэке от 30 до 50%.

При этом сведения о полной стоимости финансовой услуги и ее условиях были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. В ведомстве напомнили, что подобные действия являются нарушением закона о рекламе, так как могут ввести потребителей в заблуждение.