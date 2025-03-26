26 марта, 15:20Спорт
Иран планирует провести футбольный матч со сборной России 6 октября
Фото: 123RF/ruskpp
Сборная Ирана планирует провести футбольный матч со сборной России 6 октября. Об этом сообщил глава федерации футбола Ирана Мехди Тадж, передает агентство Tasnim.
По словам главы организации, 14 октября иранские футболисты встретятся в товарищеском матче с командой Чили.
Российская и иранская команды встречались трижды. В 2011 году встреча осталась за Ираном (1:0), а в 2017 и 2023 годах матчи завершились счетом 1:1.
Последнюю игру российская сборная провела 25 марта. Команда встретилась со сборной Замбии и в рамках товарищеского матча обыграла ее со счетом 5:0. По ходу встречи Максим Глушенков оформил хет-трик, а еще два мяча забросили Илья Вахания и Алексей Батраков.
Кроме того, в последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. В частности, россиянам удалось обойти сборные Гренады (5:0), Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), а также Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Сборная России одержала рекордную победу в товарищеском матче с Замбией