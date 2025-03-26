Иран планирует провести футбольный матч со сборной России 6 октября

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Сборная Ирана планирует провести футбольный матч со сборной России 6 октября. Об этом сообщил глава федерации футбола Ирана Мехди Тадж, передает агентство Tasnim.

По словам главы организации, 14 октября иранские футболисты встретятся в товарищеском матче с командой Чили.

Российская и иранская команды встречались трижды. В 2011 году встреча осталась за Ираном (1:0), а в 2017 и 2023 годах матчи завершились счетом 1:1.

Последнюю игру российская сборная провела 25 марта. Команда встретилась со сборной Замбии и в рамках товарищеского матча обыграла ее со счетом 5:0. По ходу встречи Максим Глушенков оформил хет-трик, а еще два мяча забросили Илья Вахания и Алексей Батраков.

Кроме того, в последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. В частности, россиянам удалось обойти сборные Гренады (5:0), Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), а также Брунея (11:0) и Сирии (4:0).