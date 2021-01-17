Двое россиян было на борту сухогруза, потерпевшего крушение у берегов Турции

Фото: Министерство внутренних дел Турции/ТАСС

Двое членов экипажа, потерпевшего крушение сухогруза в акватории Черного моря, оказались россиянами. Информацию РИА Новости подтвердила береговая охрана Турции.

"Всего на сухогрузе было 12 человек, из них двое россиян", – говорится в сообщении ведомства. Сейчас береговая охрана подтвердила информацию, связанную с гибелью одного моряка. Национальность не уточняется.

В свою очередь власти турецкой провинции Бартын ранее говорили о четырех погибших.

"Разные цифры по погибших могут быть из-за того, что в районе очень плохие погодные условия", – объяснила береговая охрана.

В воскресенье сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Теперь осуществляется операция по спасению членов экипажа.

Ранее в посольстве России сказали, что выясняют причины произошедшего.