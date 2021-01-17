Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

18:28

Двое россиян было на борту сухогруза, потерпевшего крушение у берегов Турции

за рубежом

Фото: Министерство внутренних дел Турции/ТАСС

Двое членов экипажа, потерпевшего крушение сухогруза в акватории Черного моря, оказались россиянами. Информацию РИА Новости подтвердила береговая охрана Турции.

"Всего на сухогрузе было 12 человек, из них двое россиян", – говорится в сообщении ведомства. Сейчас береговая охрана подтвердила информацию, связанную с гибелью одного моряка. Национальность не уточняется.

В свою очередь власти турецкой провинции Бартын ранее говорили о четырех погибших.

"Разные цифры по погибших могут быть из-за того, что в районе очень плохие погодные условия", – объяснила береговая охрана.

В воскресенье сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Теперь осуществляется операция по спасению членов экипажа.

Ранее в посольстве России сказали, что выясняют причины произошедшего.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать