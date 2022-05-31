В МИД Турции сообщили об отмене ряда учений НАТО в связи с конвенцией Монтре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отмене ряда военных учений НАТО из-за положений конвенции Монтре о недопуске военных кораблей в Черное море.

"Мы ввели конвенцию Монтре, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили", – приводит его слова агентство "Анадолу".

Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, оставляет право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы иностранных военных судов при условии предварительного уведомления властей Турции при сохранении полной свободы прохода торговых судов.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет подключаться к санкциям против России. По его словам, ограничения против РФ затронули и Турцию.

