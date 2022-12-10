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Новости

10 декабря, 22:15

В мире

Европейцев предупреждают об арктических холодах

Европейцев предупреждают об арктических холодах

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Европейцев предупреждают об арктических холодах, которые станут "испытанием" для энергоснабжения. Об этом пишет Блумберг. По прогнозам, в Скандинавии температура достигнет минус 23 градусов. Резкое похолодание охватит весь континент, продолжится и на следующей неделе – ожидается минусовая температура в Германии, а в некоторых частях Великобритании выпадет снег. СМИ на фоне таких прогнозов пишут об увеличении спроса на отопление и опасаются сильнейших нагрузок на энергетическую инфраструктуру.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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