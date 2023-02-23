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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане на границе с Китаем. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков пришелся на область в 63 километрах к западу от поселка Мургаба с населением около 11 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 77 километров.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Иране. Его эпицентр толчков был расположен в 117 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас, пострадавших и разрушений не было.

До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Согласно последним данным, число жертв при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек.

Новая волна землетрясений произошла в турецком Хатае

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