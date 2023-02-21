08:25Происшествия
Число погибших при новых землетрясениях в Турции увеличилось до 6 – СМИ
Фото: TACC/ERDEM SAHIN/EPA
В результате новых землетрясений в провинции Хатай в Турции, по последним данным, погибли шесть человек. Об этом сообщает Star.
"Число погибших выросло до шести человек", – говорится в публикации.
20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Эпицентр толчков пришелся на область, расположенную в 9 километрах от турецкого города Антакья. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай.
До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.
Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы в турецкой провинции Хатай
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!