Число погибших при новых землетрясениях в Турции увеличилось до 6 – СМИ

Фото: TACC/ERDEM SAHIN/EPA

В результате новых землетрясений в провинции Хатай в Турции, по последним данным, погибли шесть человек. Об этом сообщает Star.

"Число погибших выросло до шести человек", – говорится в публикации.

20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Эпицентр толчков пришелся на область, расположенную в 9 километрах от турецкого города Антакья. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай.

До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы в турецкой провинции Хатай

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