Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Иране

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 22 февраля в Иране. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Эпицентр толчков был расположен в 117 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением свыше 350 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщения о пострадавших или разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Хатай в Турции. Его жертвами стали 6 человек.

До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Согласно последним данным, число жертв при землетрясениях в Турции составило 42 310 человек.

Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции

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