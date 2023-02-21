17:49Происшествия
Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи
Фото: МЧС России
Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям заявило, что число жертв при землетрясениях в стране выросло до 42 310 граждан.
Из зоны бедствия удалось вывезти 448 тысяч человек.
Отмечается, что землетрясения затронули следующие турецкие провинции:
- Кахраманмараш;
- Газиантеп;
- Шанлыурфа;
- Диярбакыр;
- Адана;
- Адыяман;
- Османие;
- Хатай;
- Килис;
- Малатья;
- Элязыг.
Мощные землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.
20 февраля новые землетрясения случились в районе сирийско-турецкой границы. Подземные толчки почувствовали не только жители Турции и Сирии, но и Ливана, Израиля и Кипра.
Эпицентр пришелся на область, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай.
Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции
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