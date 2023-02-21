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17:49

Происшествия

Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи

Фото: МЧС России

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям заявило, что число жертв при землетрясениях в стране выросло до 42 310 граждан.

Из зоны бедствия удалось вывезти 448 тысяч человек.

Отмечается, что землетрясения затронули следующие турецкие провинции:

  • Кахраманмараш;
  • Газиантеп;
  • Шанлыурфа;
  • Диярбакыр;
  • Адана;
  • Адыяман;
  • Османие;
  • Хатай;
  • Килис;
  • Малатья;
  • Элязыг.

Мощные землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

20 февраля новые землетрясения случились в районе сирийско-турецкой границы. Подземные толчки почувствовали не только жители Турции и Сирии, но и Ливана, Израиля и Кипра.

Эпицентр пришелся на область, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай.

Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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