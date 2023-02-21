Посольство РФ в Анкаре не получало обращений от россиян после новых землетрясений в Турции

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Посольство РФ в Анкаре не получало обращений от граждан России после новых землетрясений на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства.

"Обращений от россиян в связи с новыми подземными толчками в посольство не поступало, равно как и информации от турецких властей о наличии среди пострадавших российских граждан", – отмечается в сообщении.

Кроме того, управление по чрезвычайным ситуациям Турции подтвердило 21 февраля, что в результате двух последних землетрясений погибли шесть человек, сообщает ТАСС.

"После двух землетрясений в Хатае последовало 90 афтершоков. Погибли 6 человек, 294 получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе сирийско-турецкой границы. Толчок был зафиксирован 20 февраля в 20:04 по московскому времени. Он ощущался не только в Турции и Сирии, но и в Ливане, Израиле и на Кипре.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщил, что в результате землетрясения в Хатае жертвами стали 3 человека, кроме того, 213 человек пострадали и были доставлены в медучреждения.

Также сообщалось, что новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали в курортной Анталье, однако на отдыхе российских туристов это не сказалось.

Вице-президент страны Фуат Октай рассказал, что сообщений от россиян о панике и недовольстве в связи с этим не поступало.



Число погибших при новых землетрясениях в Турции выросло до 6 – СМИ

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