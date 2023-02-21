Землетрясения в Турции почувствовали в Анталье

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Новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали в курортной Анталье, однако на отдыхе российских туристов это не сказалось. Об этом РИА Новости рассказали в губернаторстве провинции.

Власти провинций Анталья и Мерсин призвали граждан не приближаться к берегу моря из-за риска повышения уровня воды. На данный момент предупреждение снято, поскольку риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции нет.

Вице-президент страны Фуат Октай рассказал, что сообщений от россиян о панике и недовольстве в связи с этим не поступало.

"Российские туристы любят Анталью и знают, что им всегда рады. Начиная с марта у нас начинается сезон, надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется. Этот сложный этап в истории страны будет преодолен", – сказал он.

Представитель министерства культуры и туризма Турции также выразил надежду, что произошедшие землетрясения не отразятся негативно на туристическом потоке из России. По его словам, стихия прошла вдалеке от курортных провинций.

"В связи с этим иностранным туристам, в том числе из России, нечего опасаться. Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне", – сказал он.

20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Эпицентр толчков пришелся на область, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай.

До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.



Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы в турецкой провинции Хатай

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