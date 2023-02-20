Трое человек погибли в результате землетрясения в Хатае

Фото: EPA/TAСС/ERDEM SAHIN

Число жертв землетрясения, произошедшего в городе Самандаг в турецком Хатае 20 февраля возросло до 3 человек. Об этом сообщает глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются в трех местах", – приводит его слова РИА Новости.

Местные жители были предупреждены о риске подъема уровня воды в море на полметра. Граждан просят не приближаться к береговой линии после землетрясений.

Очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе сирийско-турецкой границы. Его эпицентром стала область, расположенная в девяти километрах от турецкого города Антакья и в 75 километрах – от города Латакия в Сирии.

Землетрясение ощущалось и в провинции Хатай в Турции, оно привело к разрушениям в регионе.

Ранее несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП сильнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

По последним данным, число жертв землетрясений составило 41 156 человек.



Власти Турции заявили о риске повышения уровня моря после землетрясений

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