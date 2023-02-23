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Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи
Фото: AP/TACC/Emrah Gurel
Число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
"На данный момент число погибших в результате землетрясений возросло и составляет 43 556 человек", – приводит его слова ТАСС.
Мощные землетрясения произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.
Землетрясения затронули следующие турецкие провинции:
- Кахраманмараш;
- Газиантеп;
- Шанлыурфа;
- Диярбакыр;
- Адана;
- Адыяман;
- Османие;
- Хатай;
- Килис;
- Малатья;
- Элязыг.
Эрдоган также рассказал о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. При этом он отметил, что число погибших возрастает по мере нахождения тел под обломками.
Новая волна землетрясений произошла в турецком Хатае
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