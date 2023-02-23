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Происшествия

Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи

Фото: AP/TACC/Emrah Gurel

Число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"На данный момент число погибших в результате землетрясений возросло и составляет 43 556 человек", – приводит его слова ТАСС.

Мощные землетрясения произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Землетрясения затронули следующие турецкие провинции:

  • Кахраманмараш;
  • Газиантеп;
  • Шанлыурфа;
  • Диярбакыр;
  • Адана;
  • Адыяман;
  • Османие;
  • Хатай;
  • Килис;
  • Малатья;
  • Элязыг.

Эрдоган также рассказал о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. При этом он отметил, что число погибших возрастает по мере нахождения тел под обломками.

Новая волна землетрясений произошла в турецком Хатае

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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