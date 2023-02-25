Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Камчатскому краю"

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана у южных берегов Камчатского полуострова. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 18:25 по местному времени (9:25 по московскому времени). По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что число жертв разрушительных землетрясений в Турции возросло до 44 218 человек. По данным властей, после первого землетрясения 6 февраля в стране было зафиксировано 9 136 афтершоков.

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