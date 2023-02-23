В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,1

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В восточной части Казахстана произошло землетрясение, сообщает RT. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла.

Эпицентр стихии зафиксировали в 424 километрах к северо-востоку от Алма-Аты. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Рано утром землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане на границе с Китаем. Эпицентр подземных толчков пришелся на область в 63 километрах к западу от поселка Мургаба с населением около 11 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 77 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Иране. Его эпицентр толчков был расположен в 117 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас, пострадавших и разрушений не было.

До этого несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Согласно последним данным, число жертв при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек.

Новая волна землетрясений произошла в турецком Хатае

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