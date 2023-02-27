Землетрясение магнитудой 3 балла произошло у берегов Крыма

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У Южного берега Крыма произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"На территории Республики Крым едва ощутимы (подземные толчки. – Прим. ред.). Последствий и разрушений нет", – написал он.

По словам советника главы региона, дежурная Алуштинская сейсмическая станция сообщила, что в 16:25 в акватории Черного моря на расстоянии 25 километров от берегов Алушты произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 километров.

27 февраля в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки зафиксировали в провинции Малатья на востоке страны.

Сейсмологи отметили, что его очаг располагался в уезде Ешильюрт. Эпицентр толчков залегал на глубине 6,9 километра.

В результате нового землетрясения погиб один человек, еще 69 пострадали. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции получило более 20 сообщений о разрушениях домов.



Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции

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