Второе за сутки землетрясение произошло у Курильских островов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Руководитель сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщила о новом землетрясении вблизи Курильских островов. Подземные толчки зафиксировали второй раз за сутки.

"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 2 марта в 17:14 (09:14 по московскому времени). Эпицентр располагался в 60 километрах южнее села Малокурильского на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километров", – передает РИА Новости ее слова.

Как отметила эксперт, жители Малокурильского ощущали подземные толчки мощностью 3 балла, а на острове Кунашира – 2 балла.

Первое землетрясение магнитудой 5 произошло в акватории Тихого океана около Курильских островов в четверг, 2 марта, в 06:29 по местному времени (среда 22:29 по московскому времени).

Эпицентр находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 33 километров. Тревогу цунами не объявляли.

До этого нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс рассказал, что в 12 точках Земли могут произойти сейсмические активности, которые приведут к сближению критической геометрии планет.

Он уверен, что сильные подземные толчки якобы будут присутствовать в России. Эксперт указал, что они произойдут с 3 по 7 марта.



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