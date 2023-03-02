В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5

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Землетрясение магнитудой 5 произошло в акватории Тихого океана около Курильских островов. Подземные толчки были зарегистрированы в четверг в 06:29 по местному времени (среда 22:29 по московскому времени). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр толчков находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 33 километров. Данные об ощущаемости землетрясения не сообщаются. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс ИФЗ РАН Алексей Любушин заявил, что в течение трех месяцев у берегов Японии могут произойти сильные подземные толчки, которые способны задеть Курилы и Камчатку.

До этого нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс рассказал, что в 12 точках Земли могут произойти сейсмические активности, которые приведут к сближению критической геометрии планет. Он уверен, что сильные подземные толчки якобы будут присутствовать в России. Эксперт указал, что они произойдут с 3 по 7 марта этого года.

Эксперт спрогнозировал масштабное землетрясение на Камчатке

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