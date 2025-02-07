Посол Кузнецов: слухи о российском следе в Балтийском море внушены НАТО

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Версия о наличии российского следа в повреждении кабелей в Балтийском море используется странами НАТО как повод для наращивания своего присутствия в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Дипломат назвал очевидным тот факт, что "вся эта шумиха", вызванная странами Альянса, была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море. По словам посла, в этом российская сторона заинтересована не меньше своих соседей.

Телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался 18 ноября 2024 года. Он был единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

В связи с этим Германия и Финляндия приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразил обеспокоенность на фоне случившегося.

После этого был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Однако глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности.

