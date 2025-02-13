"Ростелеком": причиной повреждения кабеля в Балтике могло быть воздействие судна

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Подводный кабель "Ростелекома", соединяющий Калининградскую область с магистральной сетью России, мог быть поврежден воздействием якоря иностранного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия, предположительно, якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания", – рассказали в "Ростелекоме".

Там также подчеркнули, что линия связи была полностью восстановлена.

О повреждении подводного кабеля в Балтийском море стало известно 8 февраля. Представители "Ростелекома" отмечали, что случившееся никак не повлияло на абонентов.

До этого, в ноябре 2024 года, оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией. Он был единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

Также был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Однако глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности.

