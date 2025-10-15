Россия запросила у США объяснения слухов о предоставлении Украине разведданных

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Москва запросила у Вашингтона объяснения слухов о предоставлении Киеву разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Дипломат уточнил, что дал соответствующее поручение своим сотрудникам после публикации данной информации в газете Financial Times. Лавров также уточнил, что с момента выхода статьи прошло несколько дней и США пока не предоставили ответ.

О готовности администрации американского лидера Дональда Трампа передать Украине разведданные для ударов по объектам российской энергетики изначально писало издание The Wall Street Journal. В материале речь шла о помощи в выборе целей, прежде всего нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и энергетических сетей.

Журналисты уверяли, что, по мнению главы Белого дома, данное решение может "подорвать военные возможности" России и существенно усилить позиции Украины, открыв возможность ударов далеко за пределами фронта.

Газета Financial Times спустя время опубликовала статью о том, что Вашингтон якобы уже на протяжении нескольких месяцев помогает Киеву атаковать российские энергетические объекты. Отмечалось, что эти действия представляют собой "скоординированные усилия", направленные на ослабление экономики России и давление на Москву.

Согласно информации от источников, разведданные от США позволили Украине поразить ключевые объекты энергоинфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы в тылу.