Украина планирует вести боевые действия еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Reuters.

По его словам, Евросоюз (ЕС) готов придерживаться этого курса как минимум три года, а со стороны стран – членов ЕС было бы безответственным не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко допускал, что Украина исчезнет, если конфликт в скором времени не завершится. Он обращал внимание, что некоторые страны уже "посматривают" на западные области государства.

При этом президент США Дональд Трамп уточнял, что Турция могла бы оказать содействие в урегулировании украинского вопроса. В это же время ряд СМИ убеждены, что Трамп может попробовать вовлечь Китай в качестве союзника по украинскому конфликту, чтобы заставить РФ заключить мир.

