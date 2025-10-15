Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 11:59

Политика

Глава МИД Польши заявил о планах Украины воевать еще 3 года

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украина планирует вести боевые действия еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Reuters.

По его словам, Евросоюз (ЕС) готов придерживаться этого курса как минимум три года, а со стороны стран – членов ЕС было бы безответственным не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко допускал, что Украина исчезнет, если конфликт в скором времени не завершится. Он обращал внимание, что некоторые страны уже "посматривают" на западные области государства.

При этом президент США Дональд Трамп уточнял, что Турция могла бы оказать содействие в урегулировании украинского вопроса. В это же время ряд СМИ убеждены, что Трамп может попробовать вовлечь Китай в качестве союзника по украинскому конфликту, чтобы заставить РФ заключить мир.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика