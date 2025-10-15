15 октября, 11:59Политика
Глава МИД Польши заявил о планах Украины воевать еще 3 года
Украина планирует вести боевые действия еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Reuters.
По его словам, Евросоюз (ЕС) готов придерживаться этого курса как минимум три года, а со стороны стран – членов ЕС было бы безответственным не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко допускал, что Украина исчезнет, если конфликт в скором времени не завершится. Он обращал внимание, что некоторые страны уже "посматривают" на западные области государства.
При этом президент США Дональд Трамп уточнял, что Турция могла бы оказать содействие в урегулировании украинского вопроса. В это же время ряд СМИ убеждены, что Трамп может попробовать вовлечь Китай в качестве союзника по украинскому конфликту, чтобы заставить РФ заключить мир.