Трамп считает, что Эрдоган может помочь в урегулировании украинского кризиса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского вопроса. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Трамп подчеркнул, что в России уважают Эрдогана, и он может помочь в дальнейших переговорах по Украине. Однако глава Штатов отметил, что не знает, как к президенту Турции относится Киев.

Ранее американский лидер сообщил, что собирается принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу, 17 октября.

По информации СМИ, такому решению предшествовала серия звонков Зеленского Трампу, в ходе которых обсуждались вопросы возможных поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. При этом другие подробности о предстоящих переговорах лидеров США и Украины не приводятся.