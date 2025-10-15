Рютте заявил, что ждет новые объявления стран НАТО о помощи Украине

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Генсек НАТО Марк Рютте ожидает новые объявления стран Альянса о помощи Украине. Об этом он заявил перед началом заседания глав Минобороны государств – членов объединения, передает РИА Новости.

По словам Рютте, в ходе встречи планируется обсудить инициативу по закупке американского летального и нелетального оружия.

"Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО", – сказал генсек НАТО.

При этом он добавил, что главы Минобороны стран Альянса не будут обсуждать поставки Украине наступательных ракет большой дальности, так как это двусторонний вопрос.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщал, что американские власти планируют сделать "крупное заявление" о поставках оружия Украине в среду, 15 октября. Политик также обратил внимание на необходимость усиления военной поддержки Киева странами Южной Европы.

Уитакер уже упоминал о том, что Соединенные Штаты обладают "мощными вооружениями", которые пока не переданы Украине. По его словам, эти средства могут причинить серьезный ущерб, "если потребуется". Кроме того, Уитакер подчеркивал якобы неготовность Москвы к переговорам.