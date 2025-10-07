Словакия выделит первый пакет помощи Украине при Фицо

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Словакия предоставит Украине инженерную и строительную технику в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль после подписания соответствующего соглашения с министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

В частности, Словакия поставит Киеву пять машин для разминирования Bozena, а также прочий транспорт и средства медицинской эвакуации. Это станет первым пакетом помощи Украине со стороны Словакии при действующем премьере Роберте Фицо.

Вместе с тем власти Словакии уже работают над следующим пакетом поддержки для Киева, утверждает Шмыгаль.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине, однако для начала хочет выяснить, как именно Киев планирует их использовать.

Эксперты уверены, что ракетные комплексы и крылатые ракеты по типу Tomahawk никак не повлияют на войска на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Tomahawk запускаются с кораблей, подводных лодок и иногда со стратегических бомбардировщиков большой дальности – ничего из этого у Киева нет.