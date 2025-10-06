06 октября, 19:59Политика
Украинский Генштаб заявил о планах создать новый род войск
В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут появиться новые войска – киберсилы. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал Генштаба ВСУ.
Уточняется, что проект закона о создании соответствующего типа войск будет рассматриваться в Верховной раде 7 октября. В Генштабе указали, что украинские силы продолжают наращивать возможности по борьбе в киберпространстве.
Ранее Владимир Путин заявлял, что развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру.
Позже секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу указывал, что российские специалисты применяют организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента Сети и защиты критической информационной инфраструктуры.
Он уточнял, что в условиях геополитического противостояния западные государства продолжают увеличивать давление на РФ в информационной сфере, а компьютерные атаки стали ключевым элементом гибридных информационных воздействий на Россию.