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Соединенные Штаты являются самой большой "хакерской империей" в мире и основным виновником кибератак. Об этом заявил в статье для РИА Новости посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Как первая страна, создавшая киберкомандование, США в последние годы активно проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства", – подчеркнул дипломат.

По его словам, Штаты продолжают расширять свои кибервойска, тайно подготавливая высококвалифицированные хакерские организации для проникновения в Сети других стран.

Помимо этого, Вашингтон открыто включил критически важную инфраструктуру других государств в список законных целей для ударов своих кибервойск. Они также долгое время проводили неизбирательные и масштабные кибератаки, добавил Ханьхуэй.

Американские специалисты разработали набор инструментов под кодовым называнием Marble, который при помощи алгоритмов обфускации обманывает системы анализа источников атак и перекладывает ответственность за кибератаки на прочие страны.

Посол отметил, что Штаты твердо контролируют ключевые узлы интернета, включая подводные оптоволоконные кабели в Атлантическом и Тихом океанах. Вашингтон также на протяжении долгого времени проводит кибершпионаж против нескольких стран, включая своих союзников, используя программы PRISM и CAMBERDADA.

"Можно сказать, что в этой области США не признают никаких родственных связей и не останавливаются ни перед чем", – указал Ханьхуэй.

Вместе с тем Белый дом распространяет ложные сообщения о хакерских атаках со стороны Пекина. Какие-либо доказательства при этом не приводятся. Таким образом, США намеренно фабрикуют ложные нарративы о кибератаках со стороны КНР.

Развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру, сообщал Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ. Кибератакам подвергаются в том числе официальные сайты госорганов и компаний.

В конце марта Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал хакерскую атаку на инфраструктуру международной энергетической компании "Лукойл". При этом в результате произошедшего критическая инфраструктура "Лукойла" не была затронута.