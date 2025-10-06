Зеленский заявил, что Украина вступит в ЕС с одобрением Орбана или без

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна вступит в Евросоюз с одобрением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или без него. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, Орбан в настоящее время единственный, кто тормозит процесс вхождения Киева в объединение.

"Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние", – сказал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Украина будет обращаться к Нидерландам и другим странам с просьбой об изменении процедуры вступления в ЕС. Если же она останется стандартной, всем государствам – членам Евросоюза нужно будет давить на венгерского премьера, указал Зеленский.

Как уточнили журналисты, Нидерланды ранее выступили против предложенного плана, который позволил бы Украине быстрее начать переговоры о вступлении в ЕС, и настояли на соблюдении принципа единодушия в принятии решений.

Ранее Орбан указал, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины. Он пояснил, что главным приоритетом для венгерского правительства является защита интересов и жизней своих граждан.

При этом, подчеркнул он, большинство европейских стран за закрытыми дверями согласны с позицией Будапешта по поводу украинского конфликта.