Меркель назвала чушью обвинения, что Орбан – "троянский конь" Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является "троянским конем" Владимира Путина в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Partizán.

"Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом", – передает News.ru слова экс-канцлера.

Она отметила, что Орбан всегда самостоятельно выстраивал свою позицию и ясно обозначал интересы Венгрии. Кроме того, как прокомментировала Меркель закупку Россией энергоресурсов для Будапешта, Венгрия имеет особое положение из-за отсутствия в стране морских портов.

Ранее Орбан заявил, что США и Европа планируют захватить Украину ради ее финансовых активов и природных ресурсов. При этом, по его словам, Россия уже победила в конфликте и теперь вопрос заключается лишь в сроках заключения мирного соглашения и в том, будут ли страны ЕС принимать участие в переговорах.

Главным приоритетом для правительства Венгрии является защита интересов и жизней своих граждан, уточнял Орбан.