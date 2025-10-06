06 октября, 12:11Политика
Меркель назвала чушью обвинения, что Орбан – "троянский конь" Путина
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является "троянским конем" Владимира Путина в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Partizán.
"Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом", – передает News.ru слова экс-канцлера.
Она отметила, что Орбан всегда самостоятельно выстраивал свою позицию и ясно обозначал интересы Венгрии. Кроме того, как прокомментировала Меркель закупку Россией энергоресурсов для Будапешта, Венгрия имеет особое положение из-за отсутствия в стране морских портов.
Ранее Орбан заявил, что США и Европа планируют захватить Украину ради ее финансовых активов и природных ресурсов. При этом, по его словам, Россия уже победила в конфликте и теперь вопрос заключается лишь в сроках заключения мирного соглашения и в том, будут ли страны ЕС принимать участие в переговорах.
Главным приоритетом для правительства Венгрии является защита интересов и жизней своих граждан, уточнял Орбан.