Постпред США при НАТО сообщил о "мощных вооружениях", которые не переданы Украине

Фото: ТАСС/Zuma

США обладают "мощными вооружениями", которые пока не переданы Украине, заявил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в ходе конференции по вопросам безопасности в Риге.

По его словам, эти средства могут причинить серьезный ущерб, "если потребуется". Он также добавил, что Вашингтон не видит готовности Москвы к переговорам по Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию поставлен "на серьезную паузу", а Киев, "воодушевленный Европой", не тяготеет к мирному процессу.

Президент США Дональд Трамп в то же время заявил, что верит в урегулирование российско-украинского конфликта. Он также указывал, что практически принял решение по возможным поставкам ракет Tomahawk Украине, но перед этим намерен выяснить, как именно Киев хочет их использовать.

Владимир Путин предупредил, что решение США о поставке Украине данных ракет приведет к разрушению отношений с Россией. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров связал подобные заявления Вашингтона с давлением Евросоюза.

