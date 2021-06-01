Синоптик спрогнозировал в Москве температуру выше климатической нормы в июне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что температура воздуха в первый месяц лета в столице будет превышать климатическую норму.

Ранее синоптики зафиксировали самый холодный старт календарного лета в Москве за минувшие 54 года. Во вторник, 1 июня, минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила 4,0 градуса тепла. В последний раз такая же холодная погода в этот день была в столице в 1967 году: всего 3,9 градуса тепла.

По словам Поздняковой, потепление придет в Москву уже на этой неделе.

"Повышение температуры начнется уже с сегодняшнего дня. Температура воздуха вернется к климатической норме уже в пятницу: в дневные часы будет порядка 22–23 градусов тепла, минимальная температура будет около 10 градусов", – рассказала она.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного Метеобюро В выходные дни температура воздуха будет вполне комфортной, около 25 градусов. И, что самое главное, ночи станут теплее. Если сегодняшней ночью температура по области стремилась к нулю, то в выходные дни она будет порядка 10 градусов, а в воскресенье – даже около 13–15 градусов.

Синоптик добавила, что осадков на текущей неделе также не ожидается. Что касается прогноза на июнь в целом, то, по словам Поздняковой, температура воздуха будет немного превышать климатическую норму.

"Если верить статистике, то, скорее всего, с учетом глобального потепления температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 1–1,5 градуса. То есть июнь будет теплым. До середины месяца существенных осадков не ожидается. А во второй половине месяца уже возможно развитие конвективных облаков", – пояснила специалист, указав, что количество осадков в июне будет практически соответствовать норме.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в июне в большинстве российских регионов температура воздуха будет соответствовать норме. Вместе с тем, по ее словам, в ряде областей возможны аномалии.