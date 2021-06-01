В России выявили 9 500 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 9 500 новых случаев COVID-19. При этом в 1 268 (13,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 3 669 случаев, на Санкт-Петербург – 817, на Московскую область – 743, на Ростовскую область – 168, на Нижегородскую область – 144, на Воронежскую область – 139, на Саратовскую область – 110, на Иркутскую область – 109, на Республику Саха (Якутия) – 102.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 081 417 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области.

За последние сутки в стране скончались 372 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 121 873. За минувшие 24 часа выписаны 8 994 человека, за все время – 4 693 579.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона. Рост заболеваемости коронавирусом произошел в середине мая.