Москвичам рассказали о погоде летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичей ожидает умеренно теплое лето с небольшим количеством осадков, аномалий и экстремальных погодных сценариев не прогнозируется, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
"Долгосрочные прогнозы говорят о том, что грядущий сезон в столице и Центральной России ожидается вполне благодатный. Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного – на 0,5–1,5 градуса – превысит многолетние показатели, норма: ночью – плюс 12,3 градуса, днем – плюс 22,1 градуса. А недобор по осадкам составит всего 10–20% при норме 246 миллиметров", – заявил метеоролог.
По словам синоптика, лето в столичном регионе окажется чуть "суховатым", то есть таким, каким оно должно быть в средней полосе. Он отметил, что погода в столице вернется к климатическим показателям к 3–4 июня, а спустя еще несколько дней она вырастет до 23–28 градусов.
Во второй декаде месяца в столице выпадет от 80 до 100% месячной нормы осадков, а дневная температура составит 20–25 градусов, отметил Тишковец. Он подчеркнул, что в последней трети июня станет еще теплее, увеличится количество солнечных дней, выпадет до 60–80% месячной нормы осадков.
"В июле температура воздуха прогнозируется на полградуса выше нормы, количество осадков из-за периода активных гроз и за счет высокой "скорострельности" ливней может превысить норму на 20%, что вовсе не означает, что месяц будет дождливым. Среднемесячная температура в августе будет теплее показателей метеостатистики всего на 0,5–1 градус с количеством небесной влаги, соответствующей норме", – объяснил Тишковец.
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в первую неделю лета антициклон установит в столице сухую погоду с большой разницей в ночных и дневных температурах.
1 июня москвичей ждет облачная погода с температурой плюс 4–6 градусов ночью (в области – плюс 1–6 с возможными заморозками). Днем воздух прогреется до плюс 16–18 градусов, скорость ветра составит 5–10 метров в секунду.
Москвичам пообещали холодное начало лета
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